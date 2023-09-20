عسيران : حان الوقت للاتفاق على صورة وطن تجسد مستقبل شعبه

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي عسيران في تصريح ان “النصيحة كانت بجمل”، مشيرا الى ان “امير دولة قطر وحكومة قطر ومنذ عشرات السنين يقدمون كل عمل مفيد لمصلحة لبنان وجميع اللبنانيين”، منوها “بتصريح سمو الأمير تميم بن حمد ال ثاني المفعم بكلمات ذهبية”.

وشدد عسيران انه يتوجب “على كل لبناني ان ينتبه تماما كيف ان الوطن يتفكك على ايدي أبنائه وبهذا الحال سوف يصبح اصغر بكثير من شعبه العظيم ومن امكانياته اللامحدودة”، داعيا الجميع “الى التوسع في افقهم وفي تفكيرهم لكي يتمكن لبنان من تبووء مركز مهم”، مذكرا بان “الحريات في لبنان مكنت أبنائه من خلق الاعمال والاشغال في جميع انحاء المعمورة، وانشأوا المصارف والمتاجر والمصالح من اميركا الى اوستراليا وما بينهما”.

وختم عسيران : أن “الوقت حان للاتفاق على صورة وطنية تجسد مستقبل هذا الشعب وهذا الوطن، اذ لا يمكن ان يستمر هذا النزف وتحديدا النزف البشري الذي لا يعوض ولن يعوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام