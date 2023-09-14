عسيران: استمرار الاشتباكات في عين الحلوة تنذر بأضرار كثيرة

علق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران على الاحداث في مخيم عين الحلوة، واعتبر في بيان ان “عظمة القضية الفلسطينية تتطلب رؤية مختلفة تماما، وعملا مختلفا تماما عما يحصل في المخيم”، وأكد ان ” استمرار الاشتباكات تنذر باضرار كثيرة”، مشيرا الى ان ” صيدا هي اكثر مدينة ومنطقة في لبنان حضنت المقاومة الفلسطينية وعانت من وجودها على ارضها وحملت وزر هذه القضية ” .

وقال:” ان مدينة صيدا وأهلها لا تتم مكافاتهم بالمر من قبل الذين اعتبروهم اخوانا واهلا لهم” ، داعيا الاخوان الفلسطينيين إلى ان”يجدوا حلا لوضع عين الحلوة وانهاء حال الاقتتال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام