الطقس في لبنان غدًا قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وانخفاضها في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية.

تحذيرات من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها في الداخل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: غائم جزئيًا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 23 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا،متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية