كيم وشويغو بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع

عقد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحثا فيها تعزيز التعاون والتبادل العسكري الثنائي.

وجاءت محادثات كيم في فلاديفوستوك السبت في إطار جولته في الشرق الأقصى الروسي، بعد عقده قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن كيم وشويغو “تبادلا الآراء البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة عن مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن الوطنيين”.

وأضافت الوكالة أنه “في وقت سابق من يوم السبت، زار كيم أيضا قاعدة نيفيتشي الجوية، حيث تفقد قاذفات استراتيجية وطائرات مقاتلة متعددة المهام وطائرات حربية ومدنية أخرى، وزار فرقاطة المارشال شابوشنيكوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي”.

المصدر: روسيا اليوم