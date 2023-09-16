الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس في لبنان اليوم صاف اجمالا مع استقرار درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة.

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

– تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة .

– الطقس المتوقع في لبنان:

-الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل .

-الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة معتدلة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 21 الى 33 درجة،فوق الجبال من16 الى 27 درجة، في الداخل: من 16 الى 32

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– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية