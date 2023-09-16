إيران| استشهاد ضابطين من قوى الأمن بعملية لمكافحة المخدرات في خراسان

اعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران عن استشهاد ضابطين من قوى الامن وإصابة آخر خلال عملية لمكافحة المخدرات.

وقال العقيد علي أكبر حيدري في تصريح له، فجر السبت، “خلال عملية لمكافحة المخدرات، تعرض النقيب “حسن طاهري” والنائب ضابط اول “سجاد زارع مقدم” لحادث أثناء القيام بمهمة مكافحة مهربي المخدرات في الطريق بين نبهندان وبيرجند ما ادى الى استشهادهما”.

وأضاف “في هذا الحادث أيضا أصيب الملازم أول “رستم تنكسار” وتم نقله إلى المستشفى للعلاج”.

وصرح نائب قائد قوى الامن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة خراسان الجنوبية إنه سيتم الإعلان لاحقا عن أخبار إضافية.

المصدر: قناة العالم