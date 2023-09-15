طائرات الاحتلال تستهدف بثلاث صواريخ مرصداً للمقاومة شرق غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ، وذلك عقب استهدافه المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لمنظمة حماس بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني قرب شارع “جكر” بمنطقة ملكة بثلاث صواريخ أحدهم استهدف المرصد بشكل مباشر، مشيرا إلى نقل إصابة برضوض إلى المشفى.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بغزة إصابة 12 مواطنا بجراح بين طفيفة ومتوسطة بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

المصدر: مواقع