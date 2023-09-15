شولتس يتحدث عن ثاني استخدام للسلاح الألماني في التاريخ الحديث

شبّه المستشار الألماني أولاف شولتس المساعدات العسكرية من بلاده لأوكرانيا، بعملية الناتو في يوغوسلافيا سنة 1999، مشيرا إلى استخدام ألمانيا أسلحتها الخاصة للمرة الأولى في موقف كهذا.

وقال المستشار شولتس إن المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده إلى أوكرانيا يمكن مقارنتها بالمشاركة في عملية قوات الناتو المتحالفة في يوغوسلافيا عام 1999، حيث استخدمت برلين أسلحتها الخاصة في مثل هذا الموقف لأول مرة في التاريخ الحديث.

وصرّح شولتس في برنامج عبر بودكاست Cosmo، لافتا خلال حديثه عن العملية العسكرية في يوغوسلافيا إلى أنها “المرة الأولى التي تقرّر فيها ألمانيا أنها ستدخل مثل هذا الغمار بمعداتها العسكرية الخاصة”.

ووصف هذا الأمر بأنه “نقطة التحول الأولى”.

يشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، وقبل أسبوع من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تحدث شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محاولا تبرير سلوك حلف شمال الأطلسي في يوغوسلافيا.

وحينها وصف الرئيس بوتين قصف المدن الصربية بأنه “حرب شنها حلف الناتو”.

وعلق شولتس قائلا: “كان هناك خطر إبادة جماعية، وكان لا بد من منع ذلك”. ورد بوتين بالقول إنه يعتبر ما يحدث في الدونباس “إبادة جماعية”.

وأصبح معروفا أن ألمانيا قامت، مع بدء الأعمال القتالية في أوكرانيا، بتزويد كييف بالأسلحة.

وفي الآونة الأخيرة، تمت مناقشة مسألة توريد صواريخ من طراز Taurus، والتي في حال توفيرها لقوات كييف، ستكون الأطول مدى في ترسانتها.

المصدر: وكالات