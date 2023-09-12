نقاش الموازنة: ثبات الضريبة على القيمة المضافة وعدم دفعِ رسوم الكهرباء والجماركِ بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 00:10

نقاش الموازنة: ثبات الضريبة على القيمة المضافة وعدم دفعِ رسوم الكهرباء والجماركِ بالدولار

منذ 3 ساعة 11 September، 2023
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لبنان

يَستكملُ مجلسُ الوزراءِ النقاشَ في موازنةِ العام 2024 غداً صباحا، وقد شَكلَ اليومَ لجنةً وزاريةً لزيارةِ سوريا لمتابعةِ ملفِ النازحين برئاسةِ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
وفي جلسةٍ عقدَها بعدَ الظهرِ اتخذَ مجلسُ الوزراءِ جملةَ قراراتٍ للحدِ من تفاقمِ أزمةِ النزوحِ متعلقةً بدورِ وزاراتِ العملِ والصناعةِ والتجارة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والإعلام، والأجهزةِ الأمنيةِ كافة، وإجراءِ مسحٍ فوري للنازحين السوريين القاطنين في نطاقِ البلديات، وفيما خصَ مشروعَ الموازنةِ سقطَ خلالَ الجلسةِ بندُ زيادةِ الضريبةِ على القيمةِ المضافة وكذلك البندُ الذي ينصُ على دفعِ رسومِ الكهرباءِ والجماركِ بالدولار.

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