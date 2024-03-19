انعقدت قبل ظهر اليوم حكومة تصريف الاعمال في لبنان. وتحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية الجلسة مشيرا اننا “نشهد حاليا تحركا ل”كتلة الاعتدال”و”اللجنة الخماسية”، مؤكدا “وجوب الاسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.

وقال :” انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة و الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير و الإبادة وعودة ابناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل .وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام