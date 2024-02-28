اقرت حكومة تصريف الاعمال في لبنان اليوم الأربعاء زيادات وتقديمات مالية لموظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين.

وتلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات على النحو التالي:

1- يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية بحيث يصبح ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين

2- يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهرياً على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق ويحدد بـ5 ملايين ليرة

3- يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً

4- يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب

5- يُعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة سوف تحدد لاحقاً

6- كل الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023

الى ذلك اعلن وزير الأشغال علي حمية ان مجلس الوزراء أعطى موافقة أولية على مشروع طريق البقاع – بيروت. واشار ان المشروع سيُنفّذ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار والدولة اللبنانية لن تنفق أي ليرة.