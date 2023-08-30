في حلقة من برنامج الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “سكان البقاع الشمالي يرفعون الصوت: الدولة غائبة والإنماء عدم” تحدث عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب ملحم الحجيري عن الدور التي لعبته القرى الشمالية البقاعية وصمود الاهالي في مواجهة التكفييرين.

واكد النائب الحجيري ان الثلاثية الذهبية جيش شعب ومقاومة كانت الاساس في مواجهة الجماعات التكفيرية التي كانت تهدد المنطقة الشمالية في البقاع حيث كان الشعب حاضرا الى جنب الجيش والمقاومة كانت كتفا بكتف مع الشعب فضلا عن بث روح الوعي بين الناس في مواجهة جماعات الفتنة التكفيرية

“جولة في ساحة اللبوة “

في جولة قامت بها الزميلة ديما جمعة في ساحة تقاطع اللبوة التقت مختار بلدة عرسال محمد علولة الذي تحدث عن واقع وغياب دور الدولة في تأهيلها وصيانتها وتوفير عناصرالسلامة العامة حيث لا يوجد إشارات ضوئية ولا شرطي مرور مما يؤدي الى العديد من الحوادث القاتلة.

“صرخة من اهالي منطقة دوار اللبوة وجوارها”

استمرت جولة الزميلة ديما جمعة في منطقة اللبوة ونقل اليها سكان المنطقة العديد من مظاهر الحرمان التي يعانهون منها فهم بحاجة الى المدارس والجامعات والمصانع لإعادة نبض الحياة خاصة بعد التضحيات التي بذلت في اثناء التحرير الثاني.

“الواقع التربوي والبنى التحتية”

في جولة الاخت ديما جمعة في منطقة اللبوة تعرفت على الواقع الدراسي الصعب التي تعاني منه المنطقة وفي مقابلة مع مدير المدرسة المتوسطة الخاصة في عرسال عبد الله عز الدين تبين الحاجة إلى دعم المدرسة الرسمية خاصة بعد توجه العدد الاكبر الى التعليم الرسمي وهم ينفقون على هذا الامر من صندوق المدرسة وليس من وزارة التربية كذلك الامر بالنسبة الى البنى التحتية فهي تحتاج إلى تأهيل فضلا عن الحصار الاقتصادي التي تعاني منه المنطقة بأكملها ثم تحدث عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب ملحم الحجيري عن دور حزب الله في خدمة الناس على جميع الصعد ومحاولة تأمين المازوت من اجل تأمين الكهرباء للمؤسسات الحكومية.

“بعد الانتصار والتحرير من الجماعات التكفيرية ما هي خدمات التي تم تقديمها”

اكد عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب ملحم الحجيري انه بعد عملية تحرير الجرود كان هناك مطالبة ومناشدة من قبل السيد حسن نصر الله بضرورة دعم وتنمية تلك المناطق المحرومة ولكن الازمات توالت على لبنان وانعكس الواقع على المؤسسات الخاصة بعد احداث الثورة في تشرين واعتبر الحجيري انها كانت عبارة عن مؤامرة كونية على لبنان من اجل تدميره وشدد ان حزب الله لم يبخل على المنطقة بالدعم الممكن ولكن لا يمكنه ان يحل مكان الدولة اللبنانية

” ماذا قدم حزب الله لسكان البقاع الشمالي”

في مقابلة اجرتها الزميلة ديما جمعة مع احد الناشطين في المنطقة السيد عباس سيف الدين اكد ان حزب الله اهتم بتسهيل جميع الامور التي تشكل وجعا للمواطنين ابرزها تأمين المياه من خلال حفر العديد من الابار واعادة تصليح العديد من الابار المعطلة وتأمين مادة المازوت لتشغيلها ، ولاستمرارية العمل عمل على انشاء الواح للطاقة الشمسية وكذلك الاهتمام بالجانب التربوي حيث لم تتواقف المدارس الرسمية عن العمل من خلال دعم حزب الله لها.