اختتمت مساء الجمعة مناورات الحرب الإلكترونية المشتركة “درع حماة الولاية” لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقييم لمختلف منظومات الحرب الإلكترونية الثابتة والمتحركة البرية والجوية في منطقة واسعة من وسط البلاد بحضور القائد العام للجيش الإيراني.

وفي هذه المناورات المتخصصة، نفّذت المقاتلات والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجويّة للجيش الإيراني عمليّات الدّعم الإلكترونيّة الجويّة. وتمكّنت منظومات الدفاع الإلكتروني الموجودة في المنطقة العامة للمناورات في تنفيذ عمليات الدفاع المدني والدفاع الإلكتروني ضد الطائرات المسيّرة والأجسام الطائرة الهجومية الصغيرة.

من أهداف هذه المناورات المشتركة: تحديد الاتّصالات اللاسلكيّة وتوجيهيا ونقل البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التدمير الجماعي بواسطة الأجسام الطائرة الصغيرة، وعمليات الحماية الإلكترونيّة للرادار وتعطيل وخداع الرادار الأرضي باستخدام مجموعة متنوعة من المنظومات التكتيكية والتخريبية.

ويجري تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام مقاتلات القوات الجوية، فضلاً عن عمليات التعطيل والخداع العمودي باستخدام المروحيات الهجومية لطيران الجيش.

وقد نُفّذت عمليات التشويش والخداع الراداري والحماية الإلكترونيّة بـ 5 طائرات مسيّرة (أبابيل 3 و4 و5 وكمان 12) وعمليات خداع الملاحة بصواريخ “كروز” بواسطة منصّات جويّة وبريّة، ضمن مناورات الحرب الإلكترونيّة المشتركة “درع حماة الولاية 1402”. ونفّذ كذلك خبراء الحرب الإلكترونيّة إجراء “لعبة الحرب”، في القواعد العملياتية للقوات الزرقاء والبرتقالية في هذه المناورات.

المصدر: مواقع