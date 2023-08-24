الرواية الاولى لتحطم طوافة الجيش اللبناني في حمانا.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 21:58

الرواية الاولى لتحطم طوافة الجيش اللبناني في حمانا..

منذ 2 ساعة 24 August، 2023
حمانا
تقارير مصورة - لبنان

الرواية الاولى لتحطم طوافة الجيش اللبناني في حمانا..

المصدر: قناة المنار

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