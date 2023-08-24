تقرير مصور | الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 12:46

تقرير مصور | الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟

منذ 19 mins 24 August، 2023
الذكاء-الاصطناعي-خطر-على-البشرية
اقتصاد - تقارير مصورة - صفحات منوعة

الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟

المصدر: موقع المنار

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