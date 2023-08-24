تقرير مصور | الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2023 - 12:46
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تقرير مصور | الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟
منذ 19 mins
24 August، 2023
اقتصاد
-
تقارير مصورة
-
صفحات منوعة
الذكاء الاصطناعي.. هل الوظائف في خطر؟
المصدر:
موقع المنار
الذكاء الاصطناعي
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