بالفيديو | عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 10:32

بالفيديو | عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع

منذ 1 ساعة 23 August، 2023
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السعودية - عربي وإقليمي

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو “مخيفة” توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

ونشر حساب “طقس” الموثق في منصة “إكس”، المختص بالمتابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

وبينت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة.

المصدر: وكالات

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