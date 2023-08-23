انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو “مخيفة” توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

ونشر حساب “طقس” الموثق في منصة “إكس”، المختص بالمتابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

وبينت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

ووثق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة.

المصدر: وكالات