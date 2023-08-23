حذرت “نقابات الأفران” في لبنان في بيان لها الثلاثاء من “كارثة قد تحصل في قطاع المخابز والأفران إذا تعرضت حركة الأستيراد في اليحر الأسود إلى فوضى أمنية وعسكرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لأن لبنان لا يملك مخزون من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف بسبب فقدان الإهراءات في الرابع من آب أثر الإنفجار القديم الذي ضرب مدينة بيروت والمرفأ”.

وطالبت النقابات “رئيس حكومة تصريف الأعمال تجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الإقتصاد أمين سلام، والأحزاب والزعامات السياسية وكل من يعمل في الشأن العام التحرك سريعا لأحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب”، وناشدت “كل الدول الصديقة والشقيقة للبنان الوقوف بجانبه لإعادة إعمار الإهراءات ليصبح للبنان مخزون من القمح والحبوب يقيه من شر الأزمات والجوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام