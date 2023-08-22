في حلقة من اعداد ديما جمعة ضمن برنامج الخط الساخن بعنوان “الدفاع المدني في منطقة جبل عامل الثانية: خدمة الناس شرف لنا” تحدث مسؤول الاطفاء في منطقة جبل عامل الثانية محمود كركي بالارقام عن اسباب زيادة عدد الحرائق في لبنان والوضع جنوبا.

واعتبر ان اهم اسبابها هي الحرارة المرتفعة وكثرة الاعشاب على جانب الطرق وعملية احراق النفايات خاصة في الاماكن الحرجية، وشدد على اهمية جهوزية الدفاع المدني وقدرته على التدخل في الوقت المناسب واحتواء النار ومنع امتدادها لمساحات كبيرة.. كلها اسباب تؤدي بحسب كركي إلى تراجع اعداد الحرائق حيث وصلت منذ بداية العام 2023 إلى 150 حريقا

“دور البلديات في مواجهة الحرائق”

واكد رئيس إتحاد بلديات الريحان باسم شرف الدين اهمية الدور الذي تلعبه البلديات في مواجهة الحرائق او الحد منها وذلك حسب الإمكانيات فرغم الظروف الاقتصادية القاسية الا انها تتحمل واجب الوقاية من الحرائق من خلال الحفاظ على المساحات الحرجية والعمل على تعشيب اطراف الطرقات ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تجنب اشعال اية شرارة نار قد تؤدي إلى كارثة، حيث يوجد جدية كبير لدى اتحاد بلديات الجنوب وبالذات اتحاد بلديات منطقة الريحان في سرعة التدخل عند حدوث الحريق فضلا عن تأمين المياه لفرق الدفاع المدني.

“مشاهد الاعشاب المحترقة على جانب الطرقات”

في جولة قامت بها الزميلة ديما جمعة جنوبا التقت في قرية كفرفيلا عباس حمدان صاحب ارض احترقت في القرية وتحدث عن سرعة امتداد النيران بالرغم من تدخل فرق الاطفاء وناشد الناس على ضرورة الانتباه من مخاطر اشعال النيران

“جولة للاخت ديما جمعة على حرائق في منطقة كفرفيلا”

في مقابلة اجرتها الزميلة ديما جمعة مع مسؤول فوج إطفاء إتحاد بلديات إقليم التفاح محمود عياش اكد انة في كل عام يتجدد الحريق في المنطقة حيث يبدأ الحريق من طرف الطريق ليمتد إلى اسفل الجبل مما يعني ان الحريق يكون مفتعل أو نتيجة أهمال من قبل المواطنين ولكن رغم ذلك ركز على جهوزيتهم الكاملة بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني كما اكد رئيس إتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة ان هناك العديد من الخطط التي تعدها البلديات للحد من الحرائق ولكن الوضع المالي لبعض البلديات يحول دون تنفيذ تلك المشاريع

“ابرز المشاكل التي تواجه فرق الاطفاء”

تحدث مسؤول الاطفاء في منطقة جبل عامل الثانية محمود كركي عن ابرز ما يعانيه فوج الاطفاء اثناء عملية الاطفاء من الامتداد الجغرافي ووعورة الطريق مما يتطلب وقتا طويلا لإخمادها فضلا عن محدودية امكانات الجيش اللبناني من ناحية القدرة على اطفاء الحرائق باستخدام المروحيات

“وضع الحرائق في منطقة الريحان”

اكد رئيس إتحاد بلديات الريحان باسم شرف الدين ان الحرائق في منطقة الريحان محدودة جدا والسبب هو وعي ابناء المنطقة وتوعية الهيئة الصحية فضلا عن الحضور الفعال للبلديات اضافة الى التشدد في منح الرخص.