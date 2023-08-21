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August 21 2023 - 19:34

موظفو بلدية الهرمل علقوا إضرابهم وشكروا من تضامن معهم

منذ 2 ساعة 21 August، 2023
بلدية الهرمل
لبنان

أعلن موظفو وعمال بلدية الهرمل في بيان الاثنين تعليق اضرابهم المستمر منذ عشرة أيام احتجاجا على “اوضاعهم المعيشية والعودة الى العمل نزولا عند رغبة القيمين والشرفاء، وذلك إنقاذا لهذه الاسر من ازماتها المادية والاجتماعية وحرصا على المصلحة العامة وانطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية وواجبنا تجاه اهلنا في مدينة الشهداء”.

وشكر الموظفون “كل الذين تضامنوا معهم انطلاقا من مسؤولياتهم تجاه هذه المؤسسة وابنائها، من رابطة مخاتير وفاعليات حزبية واهلية من المجتمع المدني، ولا سيما قيادة حزب الله في البقاع والعمل البلدي الذي اظهر حرصا استثنائيا بتقديم المادي والمعنوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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