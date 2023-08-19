ميقاتي نفى أن يكون أخذ قراراً بالاعتكاف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 13:12

ميقاتي نفى أن يكون أخذ قراراً بالاعتكاف

منذ 36 mins 19 August، 2023
ميقاتي
لبنان

نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث صحفي أن يكون أخذ قراراً بالاعتكاف كما ورد في بعض الإعلام ولكنه اكد انه “دوماً للصبر حدود والله لا يحمّل نفساً إلا وُسعها”.

وقال “إن مسألة الاعتكاف لا ترد لحد الآن على الأقل في قاموسي، ولكن إذا ما ظلت الأمور تنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فعندها تصبح كل الاحتمالات واردة عندي”.
 وأضاف ميقاتي “ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال”.

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