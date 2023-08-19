ميقاتي نفى أن يكون أخذ قراراً بالاعتكاف

نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث صحفي أن يكون أخذ قراراً بالاعتكاف كما ورد في بعض الإعلام ولكنه اكد انه “دوماً للصبر حدود والله لا يحمّل نفساً إلا وُسعها”.

وقال “إن مسألة الاعتكاف لا ترد لحد الآن على الأقل في قاموسي، ولكن إذا ما ظلت الأمور تنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فعندها تصبح كل الاحتمالات واردة عندي”.

وأضاف ميقاتي “ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال”.