مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة: حوارات تجري حاليًا بين إدارة السجون وقيادة الأسرى في أعقاب التوتر الأخير ودخول الأسرى في إضراب جماعي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 16:42
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مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة: حوارات تجري حاليًا بين إدارة السجون وقيادة الأسرى في أعقاب التوتر الأخير ودخول الأسرى في إضراب جماعي
منذ 2 ساعة
18 August، 2023
اضراب جماعي داخل السجون الاسرائيلية
الاسرى الفلسطينيون
سجون الاحتلال
فلسطين
مكتب اعلام الاسرى
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