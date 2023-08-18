مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة: حوارات تجري حاليًا بين إدارة السجون وقيادة الأسرى في أعقاب التوتر الأخير ودخول الأسرى في إضراب جماعي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 16:42

مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة: حوارات تجري حاليًا بين إدارة السجون وقيادة الأسرى في أعقاب التوتر الأخير ودخول الأسرى في إضراب جماعي

منذ 2 ساعة 18 August، 2023
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