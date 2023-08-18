الخط الساخن | ازالة التعديات عن شبكة المياه جنوبا: هل تحل أزمة انقطاع المياه؟

في حلقة من الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “ازالة التعديات عن شبكة المياه جنوبا: هل تحل ازمة انقطاع المياه ؟” تحدث رئيس دائرة مياه النبطية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس حسن الحسين عن واقع المياه في منطقة النبطية وجوارها

وأكد المهندس الحسين انه قياسا للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان فإن مسالة تأمين مياه الشرب في منطقة النبطية وجوارها بألف خير حيث تقوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتوفيرها رغم الاكلاف الباهظة وعدم تناسب إشتراكات المواطنين مع الاكلاف من حيث تأمين المازوت والصيانة للمعدات



“جولة للاخت ديما جمعة في منطقة دير الزهراني حول ازالة التعديات”في جولة للزميلة ديما جمعة في منطقة دير الزهراني وبرفقة مفتشين من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وممثلين عن البلديات ظهر بحسب المشاهدة الميدانية ان المخالفات تشمل التعدي على الشبكة، عدم تواجد الطواشات للعديد من الخزانات مما يؤدي إلى حرمان العديد من المواطنين من وصول المياه الى منازلهم“ابرز التعديات التي تم ازالتها ورأي الناس عن حملة ازالة التعدياتبرفقة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نقلت الزميلة ديما جمعة على إزالة العديد من المخالفات قرب الخط العام لمنطقة دير الزهراني وفي الاحياء الداخلية بعد توجيه العديد من الانذارات وتم ازالة كل المخالفات وفي المقابل كان ناشد المواطنون المعنيين بتأمين مياه الشرب للمشتركين“نسبة التعديات على شبكة المياه مقارنة مع نسبة الالتزام”اكد رئيس دائرة مياه النبطية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس حسن الحسين على استمرار حملة إزالة العديد من التعديات على شبكة المياه بناءا لمنشدات المواطنين والبلديات، وتحدث عن اثر النازح السوري الذي يستفيد من مياه المؤسسة دون ان يدفع المستحقات المالية“مداخلة من رئيس بلدية الزهراني ”في مداخلة لرئيس بلدية دير الزهراني الاستاذ حسن زواوي عرض العديد من المشاكل التي تعانيها المنطقة فيما خص تأمين المياه فهي تعتمد على الابار الجوفية عبر سحبها من المولدات التي بدورها تحتاج إلى الصيانة في ظل واقع مالي صعب للبلديات وتحدث انه بدعم من المتبرعين تم تأمين الواح الطاقة الشمسية لتلك الابار بعد العديد من المراجعات لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي كما توقف عند واقع المياه في قرية النميرية من منطقة دير الزهراني والتي تغذيها فقط اربع ابارجوفية بالكاد تكفي المنطقة.“رد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على شكوى رئيس البلدية ”في رد على شكوى رئيس بلدية دير الزهراني الاستاذ حسن زواوي افاد رئيس دائرة مياه النبطية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس حسن الحسين ان تأمين المياه تحتاج إلى الطاقة لذلك قامت المؤسسة في تأمين الواح طاقة شمسية للعديد من الابار الجوفية بالتعاون مع جهات مانحة ولكن الازمة في صيانة الموالدات وخاصة في فصل الصيف فإن الحرارة المرتفعة تزيد من الاعطال وتوقف عند المعوقات التي تعيق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من تأمين المياه بشكل عادل ومستمر.

المصدر: قناة المنار