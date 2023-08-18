مواكبة | دعوات للنفير العام نصرة للأسرى.. والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم للأقصى

انطلقت دعوات فلسطينيّة للنفير والخروج بمسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني، الذين يتعرضون لعدوانٍ خطير.

وأشارت الدعوات إلى أهميّة الخروج، بشكلٍ حاشد بعد صلاة الجمعة، تعبيرًا عن الغضب الشعبي للعدوان على الأسرى. ولفتت إلى ضرورة إشعال الشباب الثائر في الضفة الغربية لنقاط التماس مع الاحتلال، وتذكير خطباء المساجد بمعاناة الأسرى والدعوة لنصرتهم.

وشرع قرابة ألف أسير فلسطيني في الإضراب المفتوح عن الطعام، في تمام الساعة السابعة، من مساء أمس الخميس، احتجاجًا على عدوان إدارة المعتقلات عليهم.

وذكرت الحركة الأسيرة أنها لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، وستظلّ في خط المواجهة الأول، وستلقن العدو درساً آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه.

ووجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة رسالة للاحتلال، قالت فيها إنّ “حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة نحن لها، وإن عدتم عدنا”. وشدّدت اللّجنة على أنّ “فصائل العمل الوطني والإسلامي كافّة موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد، في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتلّ أمام وحدتنا مرة أخرى”.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة

وفي سياق الاعتداءات على الاقصى، أدى مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن مستوطنين أدوا طقوساً تلمودية علنية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة، وصل صداها الى المسجد الأقصى المبارك.

ويسعى المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات بالأقصى من أجل تقسيمه زمانياً ومكانياً ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني فيه.

مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

الى ذلك، نظم مئات المستوطنين الصهاينة، مساء الخميس، مسيرة استفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وضايقت قوات الاحتلال المواطنين بعدما أغلقت أحياء عدة بحجة تأمين المسيرة، عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر مئات الجنود المدججين بالسلاح والمدعومين بمركبات عسكرية، في أزقة البلدة وعلى المفترقات، بالتوازي مع انطلاق المسيرة.

وأدى مصلون، صلاة العشاء في منطقة باب الأسباط بالقدس، عقب إغلاق قوات الاحتلال للطريق لتأمين مسيرة للمستوطنين.

استشهاد شاب متأثرًا بحراجه برصاص الاحتلال في القدس

وفي القدس أيضا، استشهد، مساء الخميس، الشاب حمزة أبو سنينة متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب أبو سنينة متأثرًا بإصابته في أحداث المسجد الأقصى قبل عامين.

الآلاف يؤدون الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك

ودفاعا عن الاقصى، أدى الآلاف، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في باحات المسحد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين استطاعوا الوصول للمسجد الأقصى منذ ساعات الليل والفجر الأولى وأداء الصلاة فيه؛ بالرغم من تشديدات قوات الاحتلال والحواجز التي وضعتها في وجه المصلين.

وكانت صدرت، أمس الخميس، عدة دعوات لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم