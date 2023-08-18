ستولتنبرغ: لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتوريد المقاتلات لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ إن القرار النهائي بتوريد الطائرات المقاتلة إلى كييف لم يتخذ بعد، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.

جاء ذلك في مقابلة لستولتنبرغ مع تلفزيون Dagbladet، حيث تابع: “إنه أمر ممكن تماما، إلا أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن هذه القضية”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، 2 أغسطس الجاري، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر.

ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سوف يستغرق البرنامج التدريبي 6 أشهر على الأقل، وقد يتم إجراؤه في الدنمارك أو هولندا، ومن المتوقع أنه بحلول ربيع عام 2024 سيكون الطيارون الأوكرانيون قادرين على التحليق بطائرات “إف-16” في سماء أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها في حلف “الناتو” يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية