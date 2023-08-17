ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء الخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.

ولم تصدر السلطات التركية أي تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام تركية بأن وزارة الدفاع استأجرت ميناء الخمس الواقع على ساحل البحر المتوسط لمدة 99 عاما.

وذكرت بوابة “الخبر 7” أن تركيا تسعى من خلال هذه القاعدة إلى تعزيز نفوذها في شرق المتوسط​​، والسيطرة على المياه الإقليمية التركية وضمان سلامة السفن التجارية.

ووفقا للتقارير الإعلامية ستنشر تركيا طائرات مسيرة محلية الصنع ومنظومات دفاع جوي في القاعدة التي سيتم إنشاؤها.

وفي نفس السياق، أفادت البوابة التركية Sanayi ve Savunma بأنه سيتم توقيع اتفاق إيجار الميناء خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس، دون أن تذكر تاريخ الزيارة.

المصدر: وكالات