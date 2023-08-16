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August 16 2023 - 17:46

السفير الروسي لدى تركيا: روسيا تبحث مع شركائها بدائل لصفقة الحبوب

منذ 3 ساعة 16 August، 2023
تصدير الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية - روسيا

أعلن السفير الروسي لدى تركيا ألكسي إيرخوف، أن روسيا تبحث مع شركائها بدائل لمبادرة البحر الأسود لتوصيل المواد الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

وقال إيرخوف في حديث لوكالة “IHA”، اليوم الأربعاء “لا تعد مبادرة البحر الأسود حلاً سحرياً لتلبية الاحتياجات الغذائية لإفريقيا والدول الأخرى، توجد هناك بدائل ويتم بحثها بنشاط من خلال الاتصالات مع شركائنا”.

وأضاف الدبلوماسي أن “روسيا هي التي تسهم بقسط هائل في ضمان الأمن الغذائي العالمي”، مضيفاً أنه “بعد تنفيذ المتطلبات الروسية سيكون من الممكن الحديث عن استئناف مبادرة البحر الأسود”.

المصدر: روسيا اليوم

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