رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2023 - 00:52

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق

منذ 58 mins 15 August، 2023
أخبار موقع المنار

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