يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” يومي الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع يوم السبت لكن تم إرجاؤه “لأسباب فنية”. ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر “قوة احتياط” تابعة لإيكواس لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

ودانت “إيكواس” الإعلان مذكرة بأن “هذا يشكل نوعا من الاستفزاز، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية”.

المصدر: وكالات