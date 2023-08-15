أفاد مركز طب الكوارث بجمهورية داغستان الروسية بارتفاع عدد القتلى جراء انفجار وقع مساء الاثنين في محطة تزود بالوقود في عاصمة الجمهورية مدينة محج قلعة إلى 27 شخصا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في المركز “حتى الآن يوجد لدينا 27 قتيلا”.

وأعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان، سابقا، عن مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا، وفيما بعد أوضح النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، بعد وصوله إلى داغستان ان 66 مصابا متواجدون حاليا في مستشفيات محج قلعة بمن فيهم 10 في حالة حرجة.

ووفقا لمعلومات وزارة الطوارئ الروسية اندلع حريق في محطة صيانة السيارات مساء الاثنين في الطريق السريع في محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع الانفجار.

وفتحت لجنة التحقيق المحلية قضية جنائية في الحادث وفق الباب 3 للمادة 238 للقانون الجنائي الروسي (تقديم خدمات لا تلبي متطلبات سلامة الحياة أو صحة المستهلكين، مما تسبب بوفاة شخصين أو أكثر).

المصدر: روسيا اليوم