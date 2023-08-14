قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان بمناسبة ذكرى انتصار حرب تموز 2006 إن “نصر تموز/آب أسس لأكبر انتصار على مستوى إعادة تكوين ميزان المنطقة وطبيعة المواجهة السيادية للبنان”.

ولفت المفتي قبلان الاثنين الى ان “المقاومة اليوم بمثابة قوة إقليمية عظمى وذخيرة استراتيجية غير مسبوقة لهذا الوطن العزيز”، وأكد ان “قيمة هذا البلد وقيمة جيشه وشعبه ومقاومته وسلمه الأهلي وشراكته الوطنية كأساس وجودي للبنان الكيان والمطلوب ردع تل أبيب وقمعها والعين على زوالها”، وتابع “اليوم لبنان عزيز رغم اللعبة الدولية ومشاريع الخنق الأميركي، ومادة البحث اليوم في تل أبيب: كيف نحمي الجليل وتل أبيب من أي حرب قد تقع مع لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام