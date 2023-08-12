شاركت جماهيرُ فلسطينيّةٌ غفيرةٌ بمدينةِ نابلُسَ في الضفةِ الغربيةِ المحتلة في حفلِ تأبينِ أبطالِ عرينِ الأُسُودِ الشهداء: القائد إبراهيم النابلسي وحسين طه وإسلام صبوح.

وردّدَ المُشاركونَ في حفلِ التأبينِ هُتافاتٍ مُؤيِّدةً لِلشهداءِ ومَسِيرةِ المقاومة، ومُشِيدةً بِتضحياتِ عوائلِ الشهداء، مُستذكِرِينَ تسجيلاتٍ صوتيةً لِلشهيدِ النابلسي يُوصِي فيها المُقاوِمينَ بِأنْ لا يَترُكوا البندقية.

وشاركت في الحفلِ أُمَّهاتُ وعوائلُ الشهداءِ في نابلُس وجنين، رافعاتٍ إِشاراتِ التوحيدِ والنصر.

وأَكّد المُتحدِّثُونَ في الحفلِ أَنّ خِيارَ السلاحِ والبندقية، هو الخِيارُ الوحيدُ لتحرير فلسطين ولجمِ الاحتلال.

المصدر: قناة المنار