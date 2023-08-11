استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الجمعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية يرافقه الأسقف اسطفان فرنجية، حيث كانت جولة أفق في كل المستجدات والتطورات بحضور النائب البطريركي العام على الجبهة و زغرتا اهدن المطران جوزيف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.

ولفت فرنجية بعد اللقاء الى ان “زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي”، وأشار الى ان “الاجواء كانت اكثر من ايجابية وانه توافق مع البطريك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد”.

واضاف فرنجية “من المؤكد اننا جميعا وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى انه من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية”، وتابع “ان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل”.

المصدر: مراسل الموقع