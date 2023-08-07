إستقبل مسؤول حزب الله في صيدا الشيخ زيد ضاهر الاثنين ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي على رأس وفد، حيث جرى عرض لمجريات الأحداث في مخيم عين الحلوة وتداعياتها على الجوار.

وشكر الوفد لقيادة الحزب “الجهود التي بذلتها لتثبيت وقف إطلاق النار، ومواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي ناشد في خطابات متكررة كل الأطراف للضغط بهدف إعادة الهدوء والاستقرار للمخيم”.

وأكد المجتمعون “ضرورة ثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم، والعمل مع كافة الجهات بهدف التعويض على المتضررين”، وشددوا على “الإلتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا وفي بيروت، والتي أكدت على استكمال التحقيق بالجريمة النكراء وتحديد المتورطين والعمل على تسليمهم للأجهزة الأمنية والقضائية اللينانية”، وأشاروا “أهمية التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والفلسطينية من أجل الوصول إلى الحلول المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام