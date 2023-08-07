الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “حماس”.. لتثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2023 - 19:38

الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “حماس”.. لتثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

منذ 2 ساعة 7 August، 2023
الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من حماس
لبنان

إستقبل مسؤول حزب الله في صيدا الشيخ زيد ضاهر الاثنين ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي على رأس وفد، حيث جرى عرض لمجريات الأحداث في مخيم عين الحلوة وتداعياتها على الجوار.

وشكر الوفد لقيادة الحزب “الجهود التي بذلتها لتثبيت وقف إطلاق النار، ومواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي ناشد في خطابات متكررة كل الأطراف للضغط بهدف إعادة الهدوء والاستقرار للمخيم”.

وأكد المجتمعون “ضرورة ثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم، والعمل مع كافة الجهات بهدف التعويض على المتضررين”، وشددوا على “الإلتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا وفي بيروت، والتي أكدت على استكمال التحقيق بالجريمة النكراء وتحديد المتورطين والعمل على تسليمهم للأجهزة الأمنية والقضائية اللينانية”، وأشاروا “أهمية التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والفلسطينية من أجل الوصول إلى الحلول المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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