استنكرت حركـة الجهاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن ، اليوم الأحد بشدة محاولات الزج باسم حركـة الجهـاد الإسلامي ومقاتليها بحوادث إطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة الغربية.

وعبرت الحركة، عن رفضها هذه المحاولات والادعاءات الباطلة، مؤكدةً أن بوصلتها واضحة وأن قتالها ضد العدو الصهيوني وسلاحها مصوب نحو رأس العدو وصدره .

وحذرت الحركة، من هذه الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد مجاهديها الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة.

المصدر: فلسطين اليوم