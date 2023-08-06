الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها بحوادث إطلاق النار على مقرات السلطة وأجهزتها الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2023 - 18:50

الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها بحوادث إطلاق النار على مقرات السلطة وأجهزتها الأمنية

منذ 1 ساعة 6 August، 2023
حركة الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

استنكرت حركـة الجهاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن ، اليوم الأحد بشدة محاولات الزج باسم حركـة الجهـاد الإسلامي ومقاتليها بحوادث إطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة الغربية.

وعبرت الحركة، عن رفضها هذه المحاولات والادعاءات الباطلة، مؤكدةً أن بوصلتها واضحة وأن قتالها ضد العدو الصهيوني وسلاحها مصوب نحو رأس العدو وصدره .

وحذرت الحركة، من هذه الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد مجاهديها الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة