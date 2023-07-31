أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأفادت المصادر، أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، كما فتشوا مركبات المواطنين، مضيفة أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، والتي تحمل اسم “حديقة الشهداء”.

وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.

الاحتلال يقتحم بلدة سبسطية

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدية سبسطية شمال نابلس اليوم، تمهيداً لاقتحام المستوطنين. يشار الى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على كافة المباني المجاورة لمساعدة المستوطنين على الاقتحام.

اقتحامات للأقصى

من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

كما شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة إجراءات عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم