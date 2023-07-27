السيد نصرالله: في كل الحروب والتحديات التي شهدناها كان لها ايجابيات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2023 - 23:54

السيد نصرالله: في كل الحروب والتحديات التي شهدناها كان لها ايجابيات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا

منذ 1 ساعة 27 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة