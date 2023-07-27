المرتضى من الاردن: الامام الحسين(ع) رمز للانسانية جمعاء وذكرى مُصابه حاضرة فينا أينما حللنا

وقع وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى مع نظيرته الاردنية هيفاء النجار، في مقر المركز الثقافي الملكي في عمان، على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومتين اللبنانية والأردنية للأعوام (2024-2026) وتنفيذا للاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين في 28/2/2001 في عمان، ذلك “نظرا لأهمية التعاون الثقافي في توطيد أواصر الأخوة بين الدول العربية، وحرصا من حكومتي البلدين على تعميق علاقتهما الأخوية وفق ما جاء في مقدمة الاتفاقية.

وردا على سؤال احد الاعلاميين في دردشة بعد التوقيع على الاتفاقية “هل تقصد بهذا السواد (الملابس) نقل الأجواء العاشورائية الى الاردن؟”، قال المرتضى إن “ذكرى المصاب الأليم ثابتة فينا اينما حللنا”، واضاف ان “هذه الذكرى ليست فئوية او تخص دولة او جهة او مجموعة او مذهب فهي تخصّ الجميع باعتبار ان الامام الحسين كان كأبيه عليهما السلام عابراً بفكره وتضحيته لكلّ اصطفاف ما جعله رمزاً للانسانية جمعاء”.

المصدر: بريد الموقع