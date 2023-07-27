6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 13:04

6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا

منذ 37 mins 27 July، 2023
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