6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 13:04
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الرئيس ميقاتي: عدم اكتمال النصاب المطلوب حتم إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا
الرئيس ميقاتي: الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ الرئاسي ولا عن التداعيات المترتبة عنه إلا أنها تجد لتسيير الشؤون العامة
الرئيس ميقاتي: سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يواصل لقاءاته مع المسؤولين في لبنان
الرئيس بري: سمعت معطيات إيجابية من لودريان والحوار قائم صدقوني
الموفد الرئاسي الفرنسي زار الضاحية الجنوبية والتقى مسؤولين في حزب الله
لودريان التقى مساء في قصر الصنوبر عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي
كرامي: مرشح تكتل التوافق الوطني هو سليمان فرنجية ومع ذلك فأننا على استعداد للمشاركة في التشاور حول مواصفات الرئيس
مجموعات من المستوطنين بينهم وزراء صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
وزير الأمن القومي الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين
قوات الإحتلال تصادر مفاتيح مصلى قبة الصخرة بعد الإعتداء على حراس المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى
كتيبة العياش: مجاهدونا يستهدفون مستوطنة رام أون في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام-1 ردا على الاقتحامات
حماس: الاقتحامات منذ الصباح من قبل المستوطنين ووزراء صهاينة تصعيد خطير للحرب الدينية على القدس والمسجد الأقصى
بوتين في المنتدى الروسي الافريقي: الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية
بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها
بوتين : مستعدون لتقديم الحبوب مجانا للدول الأكثر فقرا في أفريقيا
بوتين: نتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب
وزير خارجية النيجر: بصفتي رئيسا مؤقتا للحكومة أدعو الديمقراطيين لإفشال الانقلاب الذي يشكل خطرا على البلاد
الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي خطير ضمن مخططات تهويد القدس
جهاز الأمن الداخلي في السويد: تعرض البلاد لوضع خطير بعد سماحها بالاساءة للقرآن
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا
منذ 37 mins
27 July، 2023
سقوط مروحية
شرق روسيا
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