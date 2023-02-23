رئيس طوارئ كرمان: الحالة الصحية لوزير الرياضة حرجة

اعلن رئيس منظمة الطوارئ في حافظة كرمان محمد صابري بان الحالة الصحية لوزير الرياضة والشباب حميد سجادي حرجة اثر اصابته بنزيف في المخ (نزيف الدماغ) جراء تعرضه لحادث تحطم المروحية التي كان يستقلها، ومصرع المدير العام لإدارة رئاسة مكتب وزير الرياضة إسماعيل أحمدي، الذي كان رفقة وزير الرياضة على متن المروحية المنكوبة.

يذكر ان المروحية التي كانت تنقل وزير الرياضة تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت (مركز إيران)، بينما كانت على وشك الهبوط، وقد أصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية.

المصدر: وكالات ايرانية