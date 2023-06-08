وزارة الدفاع التونسية: سقوط مروحية للجيش أمام سواحل بنزرت شمالا وانتشال جثّتين من طاقمها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2023 - 19:10

وزارة الدفاع التونسية: سقوط مروحية للجيش أمام سواحل بنزرت شمالا وانتشال جثّتين من طاقمها

منذ 2 ساعة 8 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة