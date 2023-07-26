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July 26 2023 - 00:32

دفعة من المازوت قدمها حزب الله إلى محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا

منذ 28 mins 26 July، 2023
حزب الله إستأنف توزيع هبة المازوت المجانية لآبار المياه في صيدا
لبنان

قدّم “حزب الله” الدفعة الـ 24 من المازوت عبر شركة الأمانة، خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية – الاسماعيلية وحي المغارة – القريّة ومحطة صيدون في صيدا.
وتسلمت تلك المحطات 5000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.
وجدد الأهالي في تلك المناطق “الشكر للعاملين  في العمل الإجتماعي في حزب الله على استمرارهم في مبادرتهم وبشكل دوري دون انقطاع في تقديم العون لتأمين المياه لأهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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