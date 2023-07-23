وزير الدفاع السوري يلتقي رئيس أركان الجيش الأردني في عمان بحضور مديري مخابرات البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2023 - 23:24

وزير الدفاع السوري يلتقي رئيس أركان الجيش الأردني في عمان بحضور مديري مخابرات البلدين

منذ 2 ساعة 23 July، 2023
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