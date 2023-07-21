اعتصامات حاشدة أمام المساجد في بيروت والضاحية والمناطق تنديدًا بتدنيس القرآن الكريم في السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 16:14

اعتصامات حاشدة أمام المساجد في بيروت والضاحية والمناطق تنديدًا بتدنيس القرآن الكريم في السويد

منذ 2 ساعة 21 July، 2023
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