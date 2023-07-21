اعتصامات حاشدة أمام المساجد في بيروت والضاحية والمناطق تنديدًا بتدنيس القرآن الكريم في السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 16:14
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الملايين في الدول العربية والاسلامية يشاركون في تظاهرات وفعاليات تنديدا بتدنيس القرآن الكريم في السويد
عشرات الآلاف يتجمعون أمام المساجد في الضاحية الجنوبية لبيروت ويرفعون نسخا من المصحف الشريف تنديداً بالإساءة إليه
تجمعات وفعاليات في مختلف المدن والقرى اللبنانية بعد صلاة الجمعة تنديدا بالجريمة المسيئة للقرآن الكريم
متظاهرون عراقيون يرفعون المصاحف في ساحة التحرير في بغداد احتجاجا على سماح السلطات السويدية بتدنيس القرآن الكريم
مسيرات حاشدة في مختلف المدن الايرانية تنديداً بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد
وزير الخارجية الإيراني يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد
حسين أمير عبد اللهيان يطالب انطونيو غوتيريش بالتنديد بهذا العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لمنع تكراره
عبد اللهيان: على غوتيريش دعوة الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف بوجه من يقف خلف هذه الأعمال والتعامل معه بقوة
الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد وتبلغه احتجاج الجمهورية الإسلامية في إيران على الاساءة المتكررة للقرآن الكريم
مجلس التعاون الخليجي: ندين تدنيس المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم
مجلس التعاون الخليجي: يجب على سلطات السويد وقف هذه الأفعال المشينة التي تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع
الخارجية اللبنانية: سماح السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القران الكريم يُشكّل انتهاكاً مستمراً لمشاعر المسلمين وكرامتهم
الخارجية اللبنانية: ندعو السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية
خارجية موريتانيا تستنكر الاساءة للمصحف الشريف: سماح السلطات السويدية بتكرار هذا الفعل الشنيع يمثل استفزازا غير مقبول
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يزور العراق بهدف استكمال متطلبات تمديد اتفاقية توريد الوقود لمحطات الكهرباء اللبنانية
فياض للمنار: سأجتمع بوزير النفط العراقي حيان عبد الغني لمراجعة مسودة التفاهم وتوقيع مذكرة من ثلاثة بنود اساسية
فياض للمنار: سنوقع مذكرة تتضمن انهاء الكميات بالعقد الثاني البالغة مليون طن من الفيول ومضاعفة الكميات الشهرية بالوقود
فياض للمنار: النقطة الثانية تشمل تمديد اتفاقية الفيول للسنة الثالثة ابتداء من تشرين الثاني بكمية مليون ونصف المليون طن
فياض للمنار: الامر الثالث هو اجراء الخطوات التنفيذية لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكرود اويل لحدود المليوني طن سنويا
فياض للمنار: هذه الاتفاقيات ترفع مستوى تجهيز الكهرباء في لبنان الى الضعف بواقع 10 الى 12 ساعة في اليوم
مدير عام الامن العام بالانابة الياس البيسري: قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم لأحد وسنواجهه بما يحفظ مصلحة لبنان وشعبه
البيسري: لبنان ليس بلد لجوء ومصرون على الحصول على كامل "الداتا" لدى مفوضية النازحين ومن دون شروط
قوات الإحتلال الصهيوني تقتحم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة معززة بعدة آليات وجرافة عسكرية
المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص
المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: إدراج أسماء مسؤولين أفغان في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لن يفيد أي جهة
اعتصامات حاشدة أمام المساجد في بيروت والضاحية والمناطق تنديدًا بتدنيس القرآن الكريم في السويد
منذ 2 ساعة
21 July، 2023
عاجل
السويد
السيد نصرالله
القران الكريم
المصحف الشريف
تدنيس القران الكريم
تدنيس المصحف
حزب الله
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