“المؤتمر الشعبي”: وجود المطران حنا بالقدس ضرورة وطنية لمقاومة التهويد

استغرب “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الخميس “ما تتناقله وسائل الإعلام لجهة اختيار المطران عطا اللّه حنا، المقدسي الهوى والهوية، لينتقل إلى عكا العزيزة، ومع كل التقدير للأهل في عكا ولمحبتهم للمطران حنا”.

واكد البيان ان “وجود المطران في القدس الجامعة للكل من خلال كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وسائر المقدّسات، ضرورة دينيّة، وضرورة اجتماعية لدوره الرعائيّ الشامل للجميع وضرورة وطنية تحتاجها المدينة المقدسة لمقاومة التهويد من جهة، وللحفاظ على هويتها ومكوناتها من جهة أخرى”.

وطالب المؤتمر الشعبي “المعنيّين كافّة بالسعي لتعطيل قرار النقل، وتثبيت مهام المطران حنّا في موقعه في القدس، مع الإشارة الى أنّ المطران حنّا بين اهله في عكّا وغيرها من المناطق الفلسطينيّة يحمل همومهم وتطلّعاتهم للحريّة والتحرّر، ويتباهى بمحبّتهم له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام