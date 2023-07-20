المفتي قبلان: الاعتداء على القرآن الكريم جريمة لن نسكت عنها

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الخميس مخاطبا السلطات السويدية إن “القرآن الكريم أقدس مقدساتنا وأشرف مصحف تتلهّف له حقائق الكون والوجود ودونه النّفس والأهل والمال والولد والبلد وكل موجود على الإطلاق”.

واضاف المفتي قبلان ان “سماح السلطات السويدية بحرق القرآن أو دوسه بالأقدام جريمة أكبر من كل طغيان العالم، ولن نسكت”، وأكد ان “السكوت هنا جريمة بحجم إبادة البشرية جمعاء وممارسة الخداع عبر قناع الحرية لا يعنينا، ولا يوجد بالعالم أحقر من السلطات السويدية التي ترتكب أسوأ جريمة ثقافية وكونية باسم الحرية”.

واعتبر المفتي قبلان ان “أي ضرر يطال المصالح السويدية أمر مبرر بمنطق الدفاع عن حقوقنا الوجودية والثقافية وبالمقدار الذي يليق بحق الدفاع عن أعظم كتاب بكون الله”، وتابع “السلطات السويدية بهذا المجال، تقود أسوأ عدوان وحشي اتجاه عقل الوجود وثقافة الخلق والتكوين فضلاً عن مقدسات الإسلام والمسلمين”، ورأى ان “الدولة اللبنانية معنية بتحمل مسؤولياتها بشدة والتهرب من تحمّل المسؤولية خيانة، وحذارِ من إهانة أي كتاب مقدّس لأنّ القضية قضية انتماء لله وليس طعناً بالمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام