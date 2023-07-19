الشيخ قاسم: منظمة “الدولية للتربية” قدّمت 800 دولار لكل رابطة و40 دولار لكل مدعو يشارك في الورشة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 23:10

الشيخ قاسم: منظمة “الدولية للتربية” قدّمت 800 دولار لكل رابطة و40 دولار لكل مدعو يشارك في الورشة

منذ 1 ساعة 19 July، 2023
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