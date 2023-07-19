الشيخ قاسم: أهنئ رابطة التعليم الثانوي على رفضها المشاركة في الورشة التي دعت اليها منظمة “الدولية للتربية” حول “الشذوذ الجنسي” وأدعو بقية الروابط أن تحذو حذوها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 23:10

الشيخ قاسم: أهنئ رابطة التعليم الثانوي على رفضها المشاركة في الورشة التي دعت اليها منظمة “الدولية للتربية” حول “الشذوذ الجنسي” وأدعو بقية الروابط أن تحذو حذوها

منذ 1 ساعة 19 July، 2023
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