الشيخ قاسم: هل كان يمكن لنا أن نواجه التحديات الكبرى بمختلف المجالات لو لم يكن هناك جمهور متعاون ومترابط ومتماسك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 23:08

الشيخ قاسم: هل كان يمكن لنا أن نواجه التحديات الكبرى بمختلف المجالات لو لم يكن هناك جمهور متعاون ومترابط ومتماسك

منذ 1 ساعة 19 July، 2023
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