حدث نادر في فرنسا: نيزك يسقط على امرأة وهي في شرفة منزلها

تعود الحادثة، بحسب موقع فرانس أنفو، إلى امرأة تسكن في منطقة شيرميك بالشمال الشرقي لفرنسا، عندما سمعت “دويا” كبيرا على سطح منزلها ثم سقط الحجر عليها متطايرا مما تسبب لها في “كدمات زرقاء”. لأول وهلة جال بذهنها أنه قد يكون حيوان لتدرك بعدها أنه شيء آخر تكاد لا تصدّقه. وكان ذلك في أوائل شهر يوليو الحالي.

بالنسبة إلى الجيولوجي تييري ريبمان ، الذي اتصلت به صحيفة محلية ، ” أن العثور على نيزك هو أمر نادر بالفعل ولكن أن تشاهده مباشرة يسقط من السماء، فهو حالة فريدة تقريبًا”. ويضيف: “لم نحصل على ذلك منذ عقود في مناطقنا”.

كان هو من فحص الحجر بطلب من المرأة. ووصفه قائلاً: “يبدو أن هذا الحجر شبيه بالصخور البركانية. إنه حجر يعبر الغلاف الجوي للأرض، وقد تحترق بسبب الأكسجين والاحتكاك. عادة ما تختفي هذه الصخور تماما، وهذا ما يسمى بالشهب. لكن هذه المرة كان هناك مادة تقدر بحوالي 50 غراما”.

وأشار الجيولوجي بأن النيزك ليس نادرا بذاته بل ما هو نادر “أن النيزك سقط على المرأة”. وبحسب ريبمان، يجب الآن إجراء تحليل مفصل في معهد الفيزياء لمعرفة مصدر هذا النيزك باعتبار أن الطبيعة المعدنية بالحصول على مسار وأصل هذه الصخرة.

المصدر: مونت كارلو