بيسكوف: رد روسيا على مهاجمة جسر القرم لا يزال قيد التحضير

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل لا يزال مستمرا في مجال تنفيذ إيعاز الرئيس فلاديمير بوتين حول مقترحات الرد على الاعتداء الإرهابي الأوكراني على جسر القرم.

وأشار بيسكوف إلى أن العمل يجري كذلك في مجال تنفيذ توصيات الرئيس بوتين بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول جسر القرم.

وأضاف ممثل الكرملين خلال رده على سؤال، هل باتت جاهزة المقترحات حول الرد الروسي وبشأن تحسين الأمن على جسر القرم، أم أنها لا تزال قيد الإعداد: “العمل يجري في مجال صياغتها”.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت ليلا مواقع كان يجري فيها التحضير لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأماكن تصنيعها في منطقة أوديسا.

وعقد الرئيس بوتين يوم الاثنين اجتماعا حول الوضع في منطقة جسر القرم، وقال إنه ينتظر مقترحات لتحسين الأمن على الجسر، حيث وقع الهجوم الإرهابي الثاني بالفعل.

في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

المصدر: وكالات